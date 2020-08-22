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НОВОСТИ

В Белоруссии ограничили доступ более чем к 70 сайтам

10:00 22.08.2020 Источник: Газета.Ru

Белорусский портал TUT.BY сообщает об ограничении доступа к более чем 70 сайтам на территории страны.

В списке заблокированных по решению министерства информации Белоруссии находятся 72 сайта, следует из данных портала. Кроме того, ограничен доступ к платформам «Голос» и «Зубр» и ряду прокси-сервисов, которые использовались жителями страны для доступа в сеть во время проблем с интернетом с 9 по 11 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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