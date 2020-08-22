Бывшего "зеленого берета" обвинили в шпионаже в пользу РФ

11:30 Источник: РБК

В США по подозрению в сговоре с российской разведкой арестовали бывшего служащего американского спецназа, известного как «зеленые береты», говорится в пресс-релизе Минюста США.

«Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс <...>, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», — указано в сообщении.

За это время военный «периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб». Он получил от них кодовое имя и подписал документы, «подтверждающие то, что он хочет служить России», полагает Минюст.

Предполагается, что он предоставил российской разведке имена и данные о некоторых бывших сослуживцах, чтобы агенты разведки могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать.

Деббинсу грозит пожизненное заключение. РБК