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Самолет из Омска с Навальным на борту приземлился в Германии - Flightradar

10:05 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылетевший ночью в субботу из Омска самолет, на борту которого вместе с немецкими медиками находится блогер Алексей Навальный, приземлился в Берлине, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Борт вылетел из аэропорта Омска в 07:59 (04:59 мск) и приземлился в аэропорту Тегель в 8:47 (9:47 мск).

Изначально медики возражали против транспортировки Навального, который находится в коме, из-за нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ.

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