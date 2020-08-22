В России выявили за сутки 4 921 случай заражения коронавирусом
11:00 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 921, общее количество инфицированных достигло 951 897. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост неделю не превышает 0,5%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 147, всего уже выздоровели 767 477 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 121 против 90 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 310 человек. Согласно данным, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.
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