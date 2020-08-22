Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику "Шарите"
12:00 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Находящийся в тяжелом состоянии российский блогер Алексей Навальный доставлен в субботу в берлинскую клинику "Шарите", сообщает корр. ТАСС с места событий.
Как заявил газете "Бильд" правозащитник Яка Бизиль, состояние Навального во время полета и при посадке было стабильным.
Машина скорой помощи в сопровождении полицейских въехала на территорию главного корпуса клиники - к отделению приема неотложных больных. На улицах у "Шарите" дежурят стражи порядка, собралось много прессы. Полицейские выстроились в цепь перед входом на территорию "Шарите" и не позволяют журналистам туда проходить.
Самолет из Омска прибыл в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из-за нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace), основателем которого является Бизиль.
20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ.
НОВОСТИ
- 11:30 22.08.2020
- Бывшего "зеленого берета" обвинили в шпионаже в пользу РФ
- 11:00 22.08.2020
- В России выявили за сутки 4 921 случай заражения коронавирусом
- 10:05 22.08.2020
- Самолет из Омска с Навальным на борту приземлился в Германии - Flightradar
- 10:00 22.08.2020
- В Белоруссии ограничили доступ более чем к 70 сайтам
- 09:30 22.08.2020
- В Кабуле прогремели три взрыва, ответственность никто на себя не взял
- 09:00 22.08.2020
- Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1,5 тыс. человек
- 08:50 22.08.2020
- В Вологде с затонувшего парохода эвакуировали 25 человек
- 08:40 22.08.2020
- Число погибших после взрыва газа в Ярославле увеличилось до трех
- 08:30 22.08.2020
- Более 800 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса
- 07:29 22.08.2020
- Рано у утром 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать