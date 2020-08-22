Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в стране, свидетельством чему является передвижение войск НАТО к белорусским границам.

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке", - сказал Лукашенко, посещая военный полигон под Гродно в субботу. "Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам", - подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.