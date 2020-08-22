0
0
119
НОВОСТИ

Светлана Тихановская не планирует выдвигаться в случае новых выборов

13:00 22.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует выдвигаться в случае новых выборов. В интервью польскому телеканалу «Белсат» она сказала, что кризис в республике должен решиться без вмешательства извне. Для этой цели и был создан Координационный совет оппозиции, добавила Тихановская. Протесты в Белоруссии не стихают с 9 августа, когда прошли президентские выборы. Светлана Тихановская 11 августа покинула республику и находится в Литве. Соратники считают, что уехать ее заставили власти.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 22.08.2020
Российские пранкеры предложили Камале Харрис «компромат на Трампа» от имени Греты Тунберг - СМИ
0
23
12:30 22.08.2020
Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии
0
184
12:00 22.08.2020
Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику "Шарите"
0
238
11:30 22.08.2020
Бывшего "зеленого берета" обвинили в шпионаже в пользу РФ
0
228
11:00 22.08.2020
В России выявили за сутки 4 921 случай заражения коронавирусом
0
230
10:05 22.08.2020
Самолет из Омска с Навальным на борту приземлился в Германии - Flightradar
0
332
10:00 22.08.2020
В Белоруссии ограничили доступ более чем к 70 сайтам
0
302
09:30 22.08.2020
В Кабуле прогремели три взрыва, ответственность никто на себя не взял
0
325
09:00 22.08.2020
Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1,5 тыс. человек
0
358
08:50 22.08.2020
В Вологде с затонувшего парохода эвакуировали 25 человек
0
341

Возврат к списку