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Российские пранкеры предложили Камале Харрис «компромат на Трампа» от имени Греты Тунберг - СМИ

14:00 22.08.2020 Источник: Газета.Ru

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли по телефону кандидата в вице-президенты США Камалу Харрис, представившись экоактивисткой Гретой Тунберг и предложив компромат на президента Дональда Трампа, пишет Fox News.

В разговоре с политиком «Грета» сообщила о существовании «секретной аудиозаписи», где Трамп заявляет, что девушка «никогда не достигнет своей цели».

Пранкеры предложили Харрис воспользоваться треком в рамках предвыборной кампании. Кандидат от демократов согласилась на это.

Также россияне от имени активистки сказали, что она намерена посетить США для того, чтобы поддержать демократов, но опасается ареста. Харрис ответила, что этого никогда не случится.

Камала Харрис была выдвинута кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии 20 августа. Она будет участвовать в предвыборной гонке вместе с Джозефом Байденом, который претендует на пост главы государства.  Газета.Ru

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