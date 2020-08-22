0
0
0
НОВОСТИ

Рейс, доставивший Навального в Берлин, организовали частные лица - правозащитник

15:00 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейс, которым доставили российского блогера Алексея Навального в Берлин, был осуществлен частными лицами; правительство ФРГ было проинформировано о нем, но не участвовало в отправке самолета. Об этом сообщил в субботу журналистам основатель правозащитного фонда "Кино во имя мира" (Cinema for Peace) Яка Бизиль.

"Он был организован в частном порядке. Правительство ФРГ не было задействовано, но, разумеется, было проинформировано", - сказал Бизиль. По его словам, большое значение имели слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на текущей неделе во время визита во Францию заявила о готовности ФРГ оказать медицинскую помощь Навальному.

Правозащитник отметил, что германские власти, к примеру, "взяли на себя аспекты, связанные с обеспечением безопасности". "Германия сдержала свое слово и сделала все, чтобы это [транспортировка Навального] стало возможным. Но официального участия правительства ФРГ не было", - утверждал Бизиль.

В субботу российский блогер Алексей Навальный около 10:30 (11:30 мск) был доставлен в германскую клинику "Шарите". Как сообщили в клинике, врачи сейчас проводят диагностику его состояния.

Самолет с блогером прибыл из Омска в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из- за нестабильного состояния. 21 августа вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 22.08.2020
Российские пранкеры предложили Камале Харрис «компромат на Трампа» от имени Греты Тунберг - СМИ
0
185
13:00 22.08.2020
Светлана Тихановская не планирует выдвигаться в случае новых выборов
0
232
12:30 22.08.2020
Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии
0
296
12:00 22.08.2020
Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику "Шарите"
0
339
11:30 22.08.2020
Бывшего "зеленого берета" обвинили в шпионаже в пользу РФ
0
299
11:00 22.08.2020
В России выявили за сутки 4 921 случай заражения коронавирусом
0
286
10:05 22.08.2020
Самолет из Омска с Навальным на борту приземлился в Германии - Flightradar
0
388
10:00 22.08.2020
В Белоруссии ограничили доступ более чем к 70 сайтам
0
358
09:30 22.08.2020
В Кабуле прогремели три взрыва, ответственность никто на себя не взял
0
391
09:00 22.08.2020
Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1,5 тыс. человек
0
408

Возврат к списку