Рейс, доставивший Навального в Берлин, организовали частные лица - правозащитник
15:00 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейс, которым доставили российского блогера Алексея Навального в Берлин, был осуществлен частными лицами; правительство ФРГ было проинформировано о нем, но не участвовало в отправке самолета. Об этом сообщил в субботу журналистам основатель правозащитного фонда "Кино во имя мира" (Cinema for Peace) Яка Бизиль.
"Он был организован в частном порядке. Правительство ФРГ не было задействовано, но, разумеется, было проинформировано", - сказал Бизиль. По его словам, большое значение имели слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на текущей неделе во время визита во Францию заявила о готовности ФРГ оказать медицинскую помощь Навальному.
Правозащитник отметил, что германские власти, к примеру, "взяли на себя аспекты, связанные с обеспечением безопасности". "Германия сдержала свое слово и сделала все, чтобы это [транспортировка Навального] стало возможным. Но официального участия правительства ФРГ не было", - утверждал Бизиль.
В субботу российский блогер Алексей Навальный около 10:30 (11:30 мск) был доставлен в германскую клинику "Шарите". Как сообщили в клинике, врачи сейчас проводят диагностику его состояния.
Самолет с блогером прибыл из Омска в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из- за нестабильного состояния. 21 августа вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).
20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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