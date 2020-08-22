В пятой части доклада о якобы вмешательстве РФ в выборы США нет реальных фактов - МИД РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последняя часть доклада спецкомитета по разведке Сената Конгресса США о приписываемом России вмешательстве в выборы президента в 2016 году не содержит реальных фактов и свидетельств. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как и выпущенные ранее разделы доклада, реальных фактов и свидетельств последняя часть не содержит. По сути, воспроизводится хорошо известный набор голословных обвинений, фигурировавших до этого в "докладе Мюллера" и других американских документах, в том числе о взломе якобы по поручению российского руководства серверов Демократической партии, о контактах представителей штаба Дональда Трампа с российскими гражданами, о стремлении России подорвать демократию в Америке и тому подобное", - говорится в комментарии.

"Теперь уже можно с уверенностью сказать, что документ, который законодатели готовили целых три года и сами громко назвали "самым подробным на текущий момент описанием российской подрывной деятельности", не добавил ничего нового к давно тиражируемым в США инсинуациям о нашей стране", - отметила Захарова.