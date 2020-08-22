В омском минздраве утверждают, что в организме Навального были найдены алкоголь и кофеин

17:00 Источник: Эхо Москвы

В организме политика Алексея Навального после госпитализации в Омске были найдены алкоголь и кофеин, утверждают в региональном Минздраве. Там подчёркивают, что токсинов обнаружено не было и отмечают, что омские врачи как специалисты, обладающие первыми результатами обследования пациента, готовы поделиться данными с немецкими коллегами, передаёт агентство Интерфакс.

Сложно понять, почему действительно политика Алексея Навального так долго не могли вывезти из омской больницы в Германию. Такое мнение «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он при этом отметил, что наиболее важно сейчас, что Алексей Навальный уже в Берлине.

Виноградов подчеркнул, что вполне можно допустить, что влияние на принятие решения оказала именно реакция мирового сообщества.