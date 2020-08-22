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НОВОСТИ

Александр Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки

17:30 22.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на акции своих сторонников в Гродно поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки.

После переизбрания Лукашенко президентом Белоруссии, в республике продолжаются акции протеста. От участников и задержанных на митингах были многочисленные сообщения о жестокости со стороны силовиков.  Эхо Москвы

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