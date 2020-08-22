Александр Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки

17:30 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на акции своих сторонников в Гродно поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки.



После переизбрания Лукашенко президентом Белоруссии, в республике продолжаются акции протеста. От участников и задержанных на митингах были многочисленные сообщения о жестокости со стороны силовиков. Эхо Москвы