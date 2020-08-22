Парашютисты развернули самый большой в мире флаг России в небе Подмосковья
18:00 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский триколор в пять тысяч квадратных метров, который развернули парашютисты в небе над Московской областью в честь дня Российского флага, стал самым большим в мире флагом с которым совершался прыжок. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс- службе холдинга "Технодинамика" (госкорпорации "Ростех"), который выступил организатором мероприятия.
"Холдинг "Технодинамика" развернул в небе над Подмосковьем российский триколор размером с футбольное поле - площадь стяга составила 5000 кв. метров. Достижение посвящено Дню Флага России, который отмечается 22 августа. Приглашенные эксперты Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкции в отношении России <...>. Действующий рекорд принадлежит представителям ОАЭ, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4 885,65 кв. метров", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснил ТАСС советник генерального директора холдинга по парашютостроению Сергей Хурсевич, прыжок с флагом такого размера наглядно демонстрирует высокий уровень развития российского парашютостроения.
"Это говорит о том, что у нас есть парашютная система, которая в состоянии удержать такой флаг. Чтобы парашютист мог прыгать с флагом таких размеров необходимо, чтобы изделие было не очень тяжелым. И наша российская промышленность смогла создать ткань, которая примерно в два с половиной раза легче, чем парашютная ткань. И самое главное - у нас самые лучшие в мире парашютисты, которые в состоянии <...> выполнить такой прыжок", - сказал он.
Хурсевич также уточнил, что непосредственно подготовка самого флага и прыжка заняла около месяца. А мировая практика прыжков с флагами больших размеров в сотни квадратных метров насчитывает около десяти лет.
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