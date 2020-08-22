Лихтенштейн предъявил к Чехии территориальные претензии - СМИ
18:30 22.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные земли. Княжество направило жалобу в Европейский суд по правам человека, пишет Financial Times.
По итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша у Лихтенштейна были конфискованы около 2 тыс. квадратных километров территорий. Это более чем в 10 раз превышает современную территорию княжества.
На землях, которые достались Чехословакии, в частности, находятся два объекта из списка культурного наследия ЮНЕСКО — барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице.
По словам главы МИДа Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, применение указов было незаконным, а его последствия остались нерешённым вопросом. В свою очередь замглавы чешского МИДа Мартин Смолек отметил, что этот вопрос не должен рассматриваться в ЕСПЧ, так как эта организация была создана позднее. Говорит Москва
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