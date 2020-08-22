Лихтенштейн предъявил к Чехии территориальные претензии - СМИ

18:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные земли. Княжество направило жалобу в Европейский суд по правам человека, пишет Financial Times.

По итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша у Лихтенштейна были конфискованы около 2 тыс. квадратных километров территорий. Это более чем в 10 раз превышает современную территорию княжества.

На землях, которые достались Чехословакии, в частности, находятся два объекта из списка культурного наследия ЮНЕСКО — барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице.

По словам главы МИДа Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, применение указов было незаконным, а его последствия остались нерешённым вопросом. В свою очередь замглавы чешского МИДа Мартин Смолек отметил, что этот вопрос не должен рассматриваться в ЕСПЧ, так как эта организация была создана позднее. Говорит Москва