0
0
0
НОВОСТИ

Лихтенштейн предъявил к Чехии территориальные претензии - СМИ

18:30 22.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные земли. Княжество направило жалобу в Европейский суд по правам человека, пишет Financial Times.

По итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша у Лихтенштейна были конфискованы около 2 тыс. квадратных километров территорий. Это более чем в 10 раз превышает современную территорию княжества.

На землях, которые достались Чехословакии, в частности, находятся два объекта из списка культурного наследия ЮНЕСКО — барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице.

По словам главы МИДа Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, применение указов было незаконным, а его последствия остались нерешённым вопросом. В свою очередь замглавы чешского МИДа Мартин Смолек отметил, что этот вопрос не должен рассматриваться в ЕСПЧ, так как эта организация была создана позднее. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 22.08.2020
Парашютисты развернули самый большой в мире флаг России в небе Подмосковья
0
86
17:30 22.08.2020
Александр Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки
0
151
17:00 22.08.2020
В омском минздраве утверждают, что в организме Навального были найдены алкоголь и кофеин
0
173
16:00 22.08.2020
В пятой части доклада о якобы вмешательстве РФ в выборы США нет реальных фактов - МИД РФ
0
236
15:49 22.08.2020
В Корпоративном университете Сбербанка обсудили использование искусственного интеллекта для повышения эффективности госуправления
0
200
15:00 22.08.2020
Рейс, доставивший Навального в Берлин, организовали частные лица - правозащитник
0
379
14:00 22.08.2020
Российские пранкеры предложили Камале Харрис «компромат на Трампа» от имени Греты Тунберг - СМИ
0
379
13:00 22.08.2020
Светлана Тихановская не планирует выдвигаться в случае новых выборов
0
374
12:30 22.08.2020
Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом оппозиции в Белоруссии
0
419
12:00 22.08.2020
Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику "Шарите"
0
437

Возврат к списку