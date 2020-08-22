Несколько европейских стран готовы предоставить политическое убежище Навальному - руководитель Cinema for Peace
19:00 22.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Несколько европейских стран готовы предоставить политическое убежище оппозиционеру Алексею Навальному, утверждают в фонде Cinema for Peace. Он организовал перевозку политика, находящегося в коме, на лечение в Германии.
Какие именно государства готовы дать Навальному статус беженца, руководитель фонда Cinema for Peace Як Бизель не уточняет. Вместе с тем его семья, как отмечается, пока от подобных предложений отказывается и эту тему не обсуждает, пишет «МБХ медиа».
Навального утром доставили в одну из лучших клиник Европы – больницу Charite в Берлине. Туда его перевезли из больницы Омска, в которую он был госпитализирован после потери сознания в самолете в Москву. Политик сейчас находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Накануне омские врачи весь день не давали разрешения на транспортировку Навального в Германию, хотя еще утром в город прибыли немецкие врачи. Семья и коллеги говорили о недоверии медикам: они считают, что оппозиционер был отравлен по политическим причинам. Между тем в Минздраве Омской области утверждают, что в организме Навального при госпитализации был обнаружен алкоголь и кофеин, в то время как токсинов найдено не было.
Омские врачи ранее утверждали, что основной диагноз Навального – нарушение обмена веществ. Эхо Москвы
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