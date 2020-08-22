Лукашенко заявил о едином мнении с Путиным, что Белоруссию травят, чтобы броситься на РФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него общее мнение с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что Белоруссию сейчас травят, чтобы потом наброситься на РФ.

"И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.