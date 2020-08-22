Лукашенко заявил о едином мнении с Путиным, что Белоруссию травят, чтобы броситься на РФ
19:30 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него общее мнение с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что Белоруссию сейчас травят, чтобы потом наброситься на РФ.
"И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.
НОВОСТИ
- 20:00 22.08.2020
- Байден не исключил введения жестких мер по коронавирусу в случае победы на выборах
- 19:00 22.08.2020
- Несколько европейских стран готовы предоставить политическое убежище Навальному - руководитель Cinema for Peace
- 18:30 22.08.2020
- Лихтенштейн предъявил к Чехии территориальные претензии - СМИ
- 18:00 22.08.2020
- Парашютисты развернули самый большой в мире флаг России в небе Подмосковья
- 17:30 22.08.2020
- Александр Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки
- 17:00 22.08.2020
- В омском минздраве утверждают, что в организме Навального были найдены алкоголь и кофеин
- 16:00 22.08.2020
- В пятой части доклада о якобы вмешательстве РФ в выборы США нет реальных фактов - МИД РФ
- 15:49 22.08.2020
- В Корпоративном университете Сбербанка обсудили использование искусственного интеллекта для повышения эффективности госуправления
- 15:00 22.08.2020
- Рейс, доставивший Навального в Берлин, организовали частные лица - правозащитник
- 14:00 22.08.2020
- Российские пранкеры предложили Камале Харрис «компромат на Трампа» от имени Греты Тунберг - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать