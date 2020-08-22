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Байден не исключил введения жестких мер по коронавирусу в случае победы на выборах

20:00 22.08.2020 Источник: Газета.Ru

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах может ввести жесткие меры для борьбы с коронавирусом на территории страны, сообщает телеканал ABC. «Я буду готов сделать все что требуется, чтобы спасти жизни, потому что мы не можем развивать дальше страну, пока вирус не взят под контроль», — сказал Байден.

По его словам, экономика США не сможет восстановиться, а люди найти работу, если пандемия продолжит распространяться по стране.

Он также заявил, что считает методы борьбы с инфекцией нынешней администрации президента неэффективными.

По последним данным, коронавирусом в США заразились более 5,5 млн человек, жертвами инфекции стали свыше 174 тысяч пациентов, выздоровели почти 2 млн человек.  Газета.Ru

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