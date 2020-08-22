Заявление врачей по состоянию Навального вряд ли последует до 24 августа - клиника
20:30 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление врачей, лечащих российского блогера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите", скорее всего, будет сделано не раньше понедельника, 24 августа. Об этом заявила в субботу представитель больницы.
"До понедельника не стоит рассчитывать на официальное заявление о состоянии здоровья Навального", - приводит ее слова телеканал Эн-тэ-фау.
Ранее "Шарите" подтверждала, что Навальный был принят на лечение. "Сейчас проводится широкая медицинская диагностика", - отметили там. Как сообщили в клинике, "после исследований и по договоренности с семьей лечащие врачи сделают заявление о заболевании и дальнейших мерах по лечению", как только будет соответствующая информация о состоянии пациента.
Как сообщил ранее корр. ТАСС, Навальный около 10:30 (11:30 мск) в субботу был доставлен в "Шарите".
Самолет из Омска прибыл в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из-за нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).
20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.
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