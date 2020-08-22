Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы
21:00 22.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы на западном направлении. Такую задачу Лукашенко поставил министру обороны Виктору Хренину в ходе посещения в субботу полигона под Гродно.
"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - сказал Лукашенко. Трансляцию вел телеканал СТВ.
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