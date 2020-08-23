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Каждый день выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом - Собянин

09:00 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве можно назвать хорошей с точки зрения стабильности. При этом необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то серьезного всплеска по заболеваемости, с одной стороны", - сказал он.

При этом мэр отметил, что каждый день выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом и от 300 до 400 человек госпитализируются. "Это говорит о том, что проблема остается по крайней мере до вакцинации. Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие", - добавил Собянин.

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