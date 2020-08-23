Режим КТО введен в одном из сел Ингушетии
09:15 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, сообщили ТАСС в оперативном штабе по республике.
"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 08:00 23 августа 2020 года контртеррористической операции на территории сельского поселения Троицкое Республики Ингушетия. Район ограничен административными границами населенного пункта", - сообщили в оперштабе.
НОВОСТИ
- 09:48 23.08.2020
- Польша не собирается нарушать территориальную целостность Белоруссии
- 09:00 23.08.2020
- Каждый день выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом - Собянин
- 21:00 22.08.2020
- Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы
- 20:30 22.08.2020
- Заявление врачей по состоянию Навального вряд ли последует до 24 августа - клиника
- 20:00 22.08.2020
- Байден не исключил введения жестких мер по коронавирусу в случае победы на выборах
- 19:30 22.08.2020
- Лукашенко заявил о едином мнении с Путиным, что Белоруссию травят, чтобы броситься на РФ
- 19:00 22.08.2020
- Несколько европейских стран готовы предоставить политическое убежище Навальному - руководитель Cinema for Peace
- 18:30 22.08.2020
- Лихтенштейн предъявил к Чехии территориальные претензии - СМИ
- 18:00 22.08.2020
- Парашютисты развернули самый большой в мире флаг России в небе Подмосковья
- 17:30 22.08.2020
- Александр Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать