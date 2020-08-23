0
0
58
НОВОСТИ

Режим КТО введен в одном из сел Ингушетии

09:15 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, сообщили ТАСС в оперативном штабе по республике.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 08:00 23 августа 2020 года контртеррористической операции на территории сельского поселения Троицкое Республики Ингушетия. Район ограничен административными границами населенного пункта", - сообщили в оперштабе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:48 23.08.2020
Польша не собирается нарушать территориальную целостность Белоруссии
0
4
09:00 23.08.2020
Каждый день выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом - Собянин
0
57
21:00 22.08.2020
Лукашенко приказал военным без предупреждения реагировать на нарушения западной границы
0
648
20:30 22.08.2020
Заявление врачей по состоянию Навального вряд ли последует до 24 августа - клиника
0
932
20:00 22.08.2020
Байден не исключил введения жестких мер по коронавирусу в случае победы на выборах
0
731
19:30 22.08.2020
Лукашенко заявил о едином мнении с Путиным, что Белоруссию травят, чтобы броситься на РФ
0
864
19:00 22.08.2020
Несколько европейских стран готовы предоставить политическое убежище Навальному - руководитель Cinema for Peace
0
722
18:30 22.08.2020
Лихтенштейн предъявил к Чехии территориальные претензии - СМИ
0
937
18:00 22.08.2020
Парашютисты развернули самый большой в мире флаг России в небе Подмосковья
0
688
17:30 22.08.2020
Александр Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров, если те допустили ошибки
0
773

Возврат к списку