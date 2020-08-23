Режим КТО введен в одном из сел Ингушетии

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, сообщили ТАСС в оперативном штабе по республике.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 08:00 23 августа 2020 года контртеррористической операции на территории сельского поселения Троицкое Республики Ингушетия. Район ограничен административными границами населенного пункта", - сообщили в оперштабе.