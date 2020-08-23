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НОВОСТИ

Польша не собирается нарушать территориальную целостность Белоруссии

09:48 23.08.2020 Источник: РБК

Польша не намерена нарушать территориальную целостность Белоруссии. Об этом заявил глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский, передает Польское агентство печати.

«Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — сказал Щерский.


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