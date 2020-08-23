Польша не собирается нарушать территориальную целостность Белоруссии
09:48 23.08.2020 Источник: РБК
«Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — сказал Щерский.
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