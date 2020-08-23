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НОВОСТИ

Фактам применения насилия надо дать правовую оценку - депутат Нацсобрания Белоруссии

10:47 23.08.2020

Депутат Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии, бывший заместитель министра иностранных дел республики Валерий Воронецкий считает, что власти должны оперативно дать правовую оценку фактам насилия в отношении участников акций протеста в республике.

"Сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом должны оперативно дать правовую оценку произошедшему. Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам", - написал Воронецкий в воскресенье в "Фейсбуке".

Он считает, что по каждому обращению пострадавших граждан "должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности".

Кроме того, Воронецкий считает важным, чтобы информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел и принятых к ним мерам реагирования своевременно представлялась для освещения в СМИ.

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