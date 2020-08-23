В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены двое боевиков ИГ

11:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нейтрализованные в ходе контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии боевики были сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ", - сообщили в НАК.

Режим контртеррористической операции был введен утром в воскресенье в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии, сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. Боестолкновение происходило в жилой зоне ближе к окраине села, территория оцеплена. По данным источника, активная фаза спецоперации завершена.