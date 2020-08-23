Данные о заражении коронавирусом в России на 23 августа
11:24 23.08.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,85 тыс. случаев, умерли за сутки 73 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 852 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (23,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 956 749 случаев коронавирусной инфекции, 16 383 умерших и 770 639 выписанных (3 162 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 727.
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