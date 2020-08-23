Данные о заражении коронавирусом в России на 23 августа

11:24 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4,85 тыс. случаев, умерли за сутки 73 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 852 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (23,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 956 749 случаев коронавирусной инфекции, 16 383 умерших и 770 639 выписанных (3 162 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 727.