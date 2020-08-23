В центре Минска усилены меры безопасности в ожидании акции протеста

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы усиливают меры безопасности в центре Минска перед началом акции оппозиции "Марш новой Беларуси", пока обстановка спокойная. Об этом сообщила в воскресенье корр. ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Пока ситуация в городе спокойная и контролируемая, в связи запланированной акцией оппозиции принимаются усиленные меры безопасности", - сказала официальный представитель МВД.

Чемоданова отметила, что правоохранители также проводят мониторинг интернета. "Отслеживаем имеющиеся на сегодняшний день призывы [оппозиции]", - добавила она.

Ранее корр. ТАСС сообщил, что колонна из спецтехники, автобусов с силовиками выдвинулась из района Уручье в сторону центра Минска. Часть автозаков и машин ОМОН прибыли к Дому правительства на площади Независимости, многие подъезды к центру заблокированы. Белорусская Госавтоинспекция в воскресенье, проводит специальное мероприятие "Фильтр", особое внимание уделяют автодорогам на въезд в Минск.