В центре Минска усилены меры безопасности в ожидании акции протеста
12:30 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы усиливают меры безопасности в центре Минска перед началом акции оппозиции "Марш новой Беларуси", пока обстановка спокойная. Об этом сообщила в воскресенье корр. ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Пока ситуация в городе спокойная и контролируемая, в связи запланированной акцией оппозиции принимаются усиленные меры безопасности", - сказала официальный представитель МВД.
Чемоданова отметила, что правоохранители также проводят мониторинг интернета. "Отслеживаем имеющиеся на сегодняшний день призывы [оппозиции]", - добавила она.
Ранее корр. ТАСС сообщил, что колонна из спецтехники, автобусов с силовиками выдвинулась из района Уручье в сторону центра Минска. Часть автозаков и машин ОМОН прибыли к Дому правительства на площади Независимости, многие подъезды к центру заблокированы. Белорусская Госавтоинспекция в воскресенье, проводит специальное мероприятие "Фильтр", особое внимание уделяют автодорогам на въезд в Минск.
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