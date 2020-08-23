0
0
104
НОВОСТИ

Мантуров рассказал, сколько доз вакцины от COVID-19 Россия будет выпускать к концу года

13:40 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятия РФ к концу года планируют выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц, постепенно нарастят объем до 6 млн доз, заявил в воскресенье глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".

"Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тыс. вакцин - до конца августа. И с сентября, с учетом подключения обозначенных предприятий, мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5-2 млн доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 млн в месяц совокупно", - сказал он.

По словам министра, учетом поступающих заявок, рассматривается и поставка вакцины зарубежным партнерам. "Кто-то готов и сегодня, но мы в первую очередь должны обеспечить внутренние задачи", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 23.08.2020
Мантуров назвал сроки принятия на вооружение танка Т-14 "Армата"
0
75
13:55 23.08.2020
Шойгу объявил форум "Армия-2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми
0
83
13:15 23.08.2020
Контракт на вторую партию С-400 для Турции уже подписан - Михеев
0
107
12:30 23.08.2020
В центре Минска усилены меры безопасности в ожидании акции протеста
0
223
11:24 23.08.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 23 августа
0
259
11:07 23.08.2020
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены двое боевиков ИГ
0
247
10:47 23.08.2020
Фактам применения насилия надо дать правовую оценку - депутат Нацсобрания Белоруссии
0
323
09:48 23.08.2020
Польша не собирается нарушать территориальную целостность Белоруссии
0
324
09:15 23.08.2020
Режим КТО введен в одном из сел Ингушетии
0
312
09:00 23.08.2020
Каждый день выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом - Собянин
0
314

Возврат к списку