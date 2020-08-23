Мантуров рассказал, сколько доз вакцины от COVID-19 Россия будет выпускать к концу года
13:40 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприятия РФ к концу года планируют выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц, постепенно нарастят объем до 6 млн доз, заявил в воскресенье глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".
"Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тыс. вакцин - до конца августа. И с сентября, с учетом подключения обозначенных предприятий, мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5-2 млн доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 млн в месяц совокупно", - сказал он.
По словам министра, учетом поступающих заявок, рассматривается и поставка вакцины зарубежным партнерам. "Кто-то готов и сегодня, но мы в первую очередь должны обеспечить внутренние задачи", - сказал он.
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