Контракт на вторую партию С-400 для Турции уже подписан - Михеев
13:15 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контракт на поставку второго комплекта С-400 в Турцию уже подписан, идет обсуждение финансовых условии исполнения контракта, сообщил журналистам в воскресенье глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия - 2020".
"Контракт подписан", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что сейчас идет обсуждение "финансовой модели исполнения контракта."
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