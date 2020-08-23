Контракт на вторую партию С-400 для Турции уже подписан - Михеев

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контракт на поставку второго комплекта С-400 в Турцию уже подписан, идет обсуждение финансовых условии исполнения контракта, сообщил журналистам в воскресенье глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия - 2020".

"Контракт подписан", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что сейчас идет обсуждение "финансовой модели исполнения контракта."