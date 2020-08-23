Шойгу объявил форум "Армия-2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми
13:55 23.08.2020 Источник: Интерфакс
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум "Армия- 2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми.
"Все слова сказаны. Мне остаётся только одно - объявить Международный военно-технический форум "Армия- 2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми", - сказал Шойгу в воскресенье на церемонии в подмосковной Кубинке.
По его словам, форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений. "Сегодня здесь собрались представители многих стран. Свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, всё то, что наша оборонная промышленность может сделать", - сказал министр.
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