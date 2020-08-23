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НОВОСТИ

Далай-лама расскажет о важности преподавания светской этики

14:49 23.08.2020 Источник: НГ-Online

25 августа далай-лама Тензин Гьяцо выступит с краткой речью о важности преподавания светской этики в рамках современной системы образования, а затем ответит на вопросы участников видеоконференции.

Организаторы – программа «Mind Mingle», посвященная продвижению идей практического обучения, целеполагания в образовании с учетом особенностей и раскрытия потенциала каждого конкретного ребенка, способствующих полноценному развитию ума, тела и души ребенка. Официальный сайт далай-ламы будет вести прямую трансляцию выступления с синхронным переводом на русский язык.

Редакция НГ-религии

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