Запроса в ОДКБ от Белоруссии не поступало

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не направляла запросов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране. Об этом заявил в воскресенье журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась на форуме "Армия-2020".

"У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Белоруссии запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно", - сказал он.