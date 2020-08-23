Запроса в ОДКБ от Белоруссии не поступало
14:30 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не направляла запросов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране. Об этом заявил в воскресенье журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась на форуме "Армия-2020".
"У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Белоруссии запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно", - сказал он.
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