Протестующие продолжают прибывать на площадь Независимости в Минске
15:02 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько тысяч человек собрались в воскресенье на площади Независимости в центре Минска на митинг оппозиции, назначенный на 14:00. Как передает корр. ТАСС, люди продолжают подходить к площади многочисленными колоннами.
Одновременно большая колонна протестующих от площади Якуба Колоса выдвинулась по проспекту Независимости к стеле "Минск - город-герой". В основном это молодежь, на плечах накинуты бело-красно-белые флаги.
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