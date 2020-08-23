Протестующие продолжают прибывать на площадь Независимости в Минске

15:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье на площади Независимости в центре Минска на митинг оппозиции, назначенный на 14:00. Как передает корр. ТАСС, люди продолжают подходить к площади многочисленными колоннами.

Одновременно большая колонна протестующих от площади Якуба Колоса выдвинулась по проспекту Независимости к стеле "Минск - город-герой". В основном это молодежь, на плечах накинуты бело-красно-белые флаги.