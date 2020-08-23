После всплеска насилия сейчас нет свидетельств, что к протестующим в Белоруссии применяют силу - Лавров

16:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии свидетельств применения силы во время протестов в Белоруссии после имевшего места "всплеска насилия" в первые пару дней. Об этом он сказал в воскресенье, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"После всплеска насилия в первые пару дней сейчас нет каких-либо свидетельств, что эти протесты осуществляются с применением силы. А некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе: чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию силовиков белорусских, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций", - сказал Лавров.