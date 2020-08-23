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Минск: Люди идут по проспекту Независимости, развернуты армейские подразделения

16:16 23.08.2020 Источник: Интерфакс

Участники несанкционированной акции оппозиции двинулись шествием по проспекту Независимости в центре Минска, передает корреспондент "Интерфакса".

Более 100 тыс. человек двинулись колонной по проспекту в сторону площади Победы. Движение автотранспорта на проспекте Независимости нет, люди занимают весь проспект. Протестующие направляются к площади Победы, возле которой находится музей Великой Отечественной войны.

В свою очередь в районе музея развернулись армейские подразделения. Военнослужащие запрещают прессе себя снимать, а на вопрос о том, что происходит, один из военнослужащих ответил: "Люди недовольные ходят".

В центр Минска стянуты военные подразделения, передал в воскресенье корреспондент "Интерфакса". По его свидетельству, несколько десятков военнослужащих в полной экипировке выстроились у стелы на площади Победы, еще несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны недалеко от гостиницы "Планета".

Военными броневиками перекрыты подъезды к проспекту Независимости со стороны железнодорожного вокзала. Все остальные подъезды к проспекту со стороны прилегающих улиц перекрыты милицией. Попасть на проспект Независимости с прилегающих улиц на автомобиле сейчас невозможно.

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