Лавров о продлении ДСНВ: Я не знаю, каким будет окончательный результат...

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает, чем закончатся переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом он сказал в воскресенье, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я не знаю, каким будет окончательный результат, но мы честно американцам сказали, что СНВ-3 нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем нужен американцам", - сказал он.