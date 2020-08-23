Лавров о продлении ДСНВ: Я не знаю, каким будет окончательный результат...
16:30 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает, чем закончатся переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом он сказал в воскресенье, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Я не знаю, каким будет окончательный результат, но мы честно американцам сказали, что СНВ-3 нужен нам, мы бы были за то, чтобы его продлить без предварительных условий, но он нам нужен не больше, чем нужен американцам", - сказал он.
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