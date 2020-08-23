Минск: Силовики просят народ разойтись и и не вынуждать применять силлу
17:19 23.08.2020 Источник: Интерфакс
Правоохранительные органы заявила участникам несанкционированной акции оппозиции в центре Минска о возможности применения спецсредств.
Как передает корреспондент "Интерфакса", силовики при помощи громкоговорителей, установленных на административных зданиях рядом с музеем Великой Отечественной войны, сообщают собравшимся, что акция незаконна. "Уважаемые граждане, вы нарушаете общественный порядок. Не вынуждайте применять физическую силу и спецсредства, просьба разойтись", - звучит из громкоговорителей.
Тем временем число военных у музея продолжает увеличиваться: военные выстраиваются в дополнительную цепь, вокруг музея развернута колючая проволока.
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