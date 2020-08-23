Яровая: Россия являет собой пример цивилизованного решения вопросов с протестами

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сегодня является примером государства, где вопрос о проведении массовых акций и шествий качественно отрегулирован на законодательном уровне. Об этом в воскресенье заявила вице- спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая перед участниками форума "Территория смыслов".

Депутату был задан вопрос о том, последует ли какая- либо ответственность для участников акций в Хабаровске в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Яровая, выступление которой транслировалось в интернете, напомнила о событиях мая 2012 года, когда во время массового шествия была осуществлена провокация против сотрудников правоохранительных органов. "На тот момент эта ситуация стала возможна еще и потому, что не было законодательно установленных правил и процедур, которые позволяли гражданам, которые действительно хотят провести мирное шествие, реализовать это право, чтобы они действовали законно, чтобы они не нарушали права других граждан, чтобы не возникало конфликтов, чтобы они не приходили в балаклавах, чтобы они не приносили с собой предметы, которые могут стать орудием совершения преступления", - сказала вице-спикер.

Она напомнила, что после тех событий и был принят закон о митингах и шествиях. "И мы видим, что сегодня Россия являет собой пример абсолютно цивилизованного, правового, умного, безопасного решения этих вопросов", - подчеркнула парламентарий. По ее словам, действия сотрудников силовых структур "носят взвешенный, сбалансированный, адекватный характер, они прежде всего направлены на безопасность, на недопущение совершения преступлений".