Минск: Протестующие подошли ко Дворцу независимости, где может находиться Лукашенко

19:23 Источник: Интерфакс

Часть протестующих в Минске дошли до Дворца независимости - рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта у Дворца независимости.

Участники акции скандируют лозунги против действующей власти, держат флаги и плакаты.

По информации ряда белорусских телеграм-каналов, во Дворце независимости находится президент Александр Лукашенко. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее к Дворцу независимости подъехали два бронетранспортера с вооруженными людьми на броне. Площадь Государственного флага по периметру оцепили люди в камуфляже. В руках у них металлические щиты, на головах каски.