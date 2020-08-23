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Минск: Лукашенко прилетел во Дворец независимости в бронежилете и с автоматом

20:00 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье вечером прилетел на вертолете в свою резиденцию - Дворец Независимости - в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. Видео его прибытия опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.


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