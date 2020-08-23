0
0
128
НОВОСТИ

В Минске снизили скорость работы Интернета по требованию властей

20:30 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скорость работы мобильного и стационарного интернета в белорусской столице была снижена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора связи A1, размещенном на сайте оператора.

"С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в комментарии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:45 23.08.2020
Лукашенко "контролировал ситуацию" и был во Дворце вместе с сыном - пресс-служба
0
45
21:33 23.08.2020
Силовики заявили, что останутся с Лукашенко "до конца"
0
78
21:25 23.08.2020
Лукашенко - силовикам: Спасибо, ребята, мы разберемся с протестующими
0
116
21:00 23.08.2020
Минск Протестующие достигли кордона у Дворца независимости и вскоре разошлись
0
149
20:40 23.08.2020
Лукашенко о протестующих: Как крысы разбежались...
0
177
20:00 23.08.2020
Минск: Лукашенко прилетел во Дворец независимости в бронежилете и с автоматом
0
262
19:23 23.08.2020
Минск: Протестующие подошли ко Дворцу независимости, где может находиться Лукашенко
0
228
19:20 23.08.2020
Яровая: Россия являет собой пример цивилизованного решения вопросов с протестами
0
224
17:19 23.08.2020
Минск: Силовики просят народ разойтись и и не вынуждать применять силу
0
414
16:30 23.08.2020
Лавров о продлении ДСНВ: Я не знаю, каким будет окончательный результат...
0
325

Возврат к списку