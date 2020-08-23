Лукашенко о протестующих: Как крысы разбежались...
20:40 23.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих в воскресенье в Минске. "Как крысы разбежались", -заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.
В видео Лукашенко летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.
Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".
НОВОСТИ
- 21:45 23.08.2020
- Лукашенко "контролировал ситуацию" и был во Дворце вместе с сыном - пресс-служба
- 21:33 23.08.2020
- Силовики заявили, что останутся с Лукашенко "до конца"
- 21:25 23.08.2020
- Лукашенко - силовикам: Спасибо, ребята, мы разберемся с протестующими
- 21:00 23.08.2020
- Минск Протестующие достигли кордона у Дворца независимости и вскоре разошлись
- 20:30 23.08.2020
- В Минске снизили скорость работы Интернета по требованию властей
- 20:00 23.08.2020
- Минск: Лукашенко прилетел во Дворец независимости в бронежилете и с автоматом
- 19:23 23.08.2020
- Минск: Протестующие подошли ко Дворцу независимости, где может находиться Лукашенко
- 19:20 23.08.2020
- Яровая: Россия являет собой пример цивилизованного решения вопросов с протестами
- 17:19 23.08.2020
- Минск: Силовики просят народ разойтись и и не вынуждать применять силу
- 16:30 23.08.2020
- Лавров о продлении ДСНВ: Я не знаю, каким будет окончательный результат...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать