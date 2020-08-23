Лукашенко о протестующих: Как крысы разбежались...

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих в воскресенье в Минске. "Как крысы разбежались", -заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.

В видео Лукашенко летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.

Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".