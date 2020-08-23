Минск Протестующие достигли кордона у Дворца независимости и вскоре разошлись

21:00 Источник: Интерфакс

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метрах от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих. "Как крысы разбежались", - заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.

В видео президент летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.

Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".

Лукашенко, предположительно, сопровождает его младший 15-летний сын Николай в военной амуниции и с автоматом в руках.

