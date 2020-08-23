0
0
121
НОВОСТИ

Минск Протестующие достигли кордона у Дворца независимости и вскоре разошлись

21:00 23.08.2020 Источник: Интерфакс

В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метрах от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих. "Как крысы разбежались", - заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.

В видео президент летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.

Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".

Лукашенко, предположительно, сопровождает его младший 15-летний сын Николай в военной амуниции и с автоматом в руках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:45 23.08.2020
Лукашенко "контролировал ситуацию" и был во Дворце вместе с сыном - пресс-служба
0
45
21:33 23.08.2020
Силовики заявили, что останутся с Лукашенко "до конца"
0
78
21:25 23.08.2020
Лукашенко - силовикам: Спасибо, ребята, мы разберемся с протестующими
0
116
20:40 23.08.2020
Лукашенко о протестующих: Как крысы разбежались...
0
177
20:30 23.08.2020
В Минске снизили скорость работы Интернета по требованию властей
0
141
20:00 23.08.2020
Минск: Лукашенко прилетел во Дворец независимости в бронежилете и с автоматом
0
262
19:23 23.08.2020
Минск: Протестующие подошли ко Дворцу независимости, где может находиться Лукашенко
0
228
19:20 23.08.2020
Яровая: Россия являет собой пример цивилизованного решения вопросов с протестами
0
224
17:19 23.08.2020
Минск: Силовики просят народ разойтись и и не вынуждать применять силу
0
414
16:30 23.08.2020
Лавров о продлении ДСНВ: Я не знаю, каким будет окончательный результат...
0
325

Возврат к списку