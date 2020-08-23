Лукашенко - силовикам: Спасибо, ребята, мы разберемся с протестующими
21:25 23.08.2020 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.
"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого". Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами.
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