Лукашенко "контролировал ситуацию" и был во Дворце вместе с сыном - пресс-служба

21:45 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, где он находится вместе со своими детьми, заявила его пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы это не пытались представить отдельные блогеры и телеграм каналы, и дети его также были с ним", - сказала Эйсмонт.

Ее комментарий размещён в близком к пресс-службе президента Telegram-канале "Пул первого".

Эйсмонт также подтвердила, что вместе с президентом во дворце находится его младший сын Николай. "В эти минуты президент также работает во Дворце Независимости", - сказала пресс-секретарь. Ранее Эйсмонт сообщала, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости, "контролировал обстановку".