Многотысячная акция протеста в Минске закончилась без задержаний

22:39 Источник: Интерфакс

Многотысячная акция протеста в Минске завершилась без задержаний. Акция протеста началась в районе 14.00 у Дома правительства на площади Независимости. Здесь по различным оценкам СМИ собралось от 150 до 250 тыс. человек. Примерно столько было и на акции протеста в прошлое воскресенье у стелы "Минск - город-герой".

После нескольких часов на площади Независимости большая часть митингующих направилась в район стелы, часть - в сторону площади Победы.

Возле стелы в воскресенье развернулись армейские подразделения, сама стела была обнесена колючей проволокой. По всей видимости сделано это было для того, чтобы протестующие вновь не повесили на бронзовую скульптуру "Родина-мать" у стелы бело-красно-белый флаг. Каких-либо провокаций и конфликтов у стелы зафиксировано не было.

После этого часть демонстрантов выдвинулась по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости - рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - кордон силовиков был растянут по всей ширине проспекта. Здесь были штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа. Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, участники акции скандировали "Уходи", "Уволен", держали флаги и плакаты с различными лозунгами.

Спустя некоторое время протестующие развернулись и пошли назад в сторону стелы. В это время на территорию Дворца независимости прилетел вертолет, предположительно с президентом Белоруссии.

По информации официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, в Минске на акции протеста задержаний не проводилось.