Многотысячная акция протеста в Минске закончилась без задержаний
22:39 23.08.2020 Источник: Интерфакс
Многотысячная акция протеста в Минске завершилась без задержаний. Акция протеста началась в районе 14.00 у Дома правительства на площади Независимости. Здесь по различным оценкам СМИ собралось от 150 до 250 тыс. человек. Примерно столько было и на акции протеста в прошлое воскресенье у стелы "Минск - город-герой".
После нескольких часов на площади Независимости большая часть митингующих направилась в район стелы, часть - в сторону площади Победы.
Возле стелы в воскресенье развернулись армейские подразделения, сама стела была обнесена колючей проволокой. По всей видимости сделано это было для того, чтобы протестующие вновь не повесили на бронзовую скульптуру "Родина-мать" у стелы бело-красно-белый флаг. Каких-либо провокаций и конфликтов у стелы зафиксировано не было.
После этого часть демонстрантов выдвинулась по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости - рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - кордон силовиков был растянут по всей ширине проспекта. Здесь были штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа. Протестующие остановились в нескольких десятках метров от кордона, участники акции скандировали "Уходи", "Уволен", держали флаги и плакаты с различными лозунгами.
Спустя некоторое время протестующие развернулись и пошли назад в сторону стелы. В это время на территорию Дворца независимости прилетел вертолет, предположительно с президентом Белоруссии.
По информации официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, в Минске на акции протеста задержаний не проводилось.
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