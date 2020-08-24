Метод переливания плазмы крови переболевших пациентов разрешили в США для лечения COVID-19
07:50 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов. Об этом говорится в документе, распространенном в воскресенье ведомством.
"Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального [метода] переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19", - отмечается в тексте. Ведомство подчеркивает, что пришло к выводу о том, что такой метод может быть эффективен и что "его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски".
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