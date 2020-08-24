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Для разгона футбольных болельщиков на Елисейских полях полиция применили слезоточивый газ

08:00 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские спецподразделения в воскресенье применили слезоточивый газ на Елисейских полях для разгона агрессивно настроенных футбольных болельщиков, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Сотни болельщиков прибывают в настоящее время на главную улицу парижской столицы после проигрыша футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) германской "Баварии" в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/20. Исход борьбы решил гол, который забил воспитанник ПСЖ Кингсли Коман, выступающий в настоящее время за "Баварию".

В данный момент болельщики пытаются пробиться с Елисейских полей на площадь генерала Шарля де Голля. Доступ туда перекрыт полицией, которая несколько раз применила слезоточивый газ. Небольшие группы футбольных хулиганов жгут файеры, взрывают петарды, выкрикивают антиправительственные лозунги, пытаются поджигать помойки. В то же время большая часть собравшихся ведет себя спокойно.

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