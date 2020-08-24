Байден обвинил Трампа в уклонении от решения ﻿от поисков путей решения проблем, связанных с пандемией

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на пост президента США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп уклоняется от поиска путей решения связанных с распространением коронавируса в стране проблем. С такой оценкой деятельности американского лидера Байден выступил в воскресенье в первом после выдвижения совместном интервью с кандидатом на пост вице-президента от Демократической партии Камалой Харрис, которое они дали телекомпании Эй-би-си.

"Я не виню его [президента США Дональда Трампа] за кризис с COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), - сказал он. - Я возлагаю на него вину за то, что он уклонился от решения проблем и не занимается поиском решений".

На вопрос о том, считает ли он, что в результате смертность от последствий заражения коронавирусом растет, Байден сослался на исследование медицинского факультета Колумбийского университета, согласно которому, по его словам, "если бы он [Трамп] предпринял меры неделей ранее, он спас бы 37 тыс. жизней". "Если бы меры были приняты на две недели ранее, то - более 50 тыс., - продолжал Байден. - Необходимо говорить американцам правду, дать возможность ученым высказывать их точку зрения и не мешать им".

На вопрос о том, кто должен будет получить первым вакцину от коронавируса, Камала Харрис отметила, что большое значение имеет справедливое распределение препарата между всеми слоями населения. "Мы обсуждали это с Джо [Байденом], и мы должны иметь план размещения ресурсов для предоставления вакцины как можно большему числу людей и как можно быстрее, - отметила она. - Существуют различные потребности у разных групп, и мы говорили о том, что необходимо отслеживать ситуации, когда могут возникнуть неравные условия, продиктованные различными географическими условиями, различным расовым составом населения, и этот план нужен уже сейчас".