Причиной взрыва на газопроводе в Сирии назван террористический акт
08:20 24.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.
"После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - приводит сирийский телеканал "Аль-Ихбария" слова министра.
Ганим также добавил, что специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны.
По данным телеканала, пожарным удалось ликвидировать возгорание, вызванное взрывом.
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