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НОВОСТИ

Алексея Навального обследуют врачи берлинской клиники

09:00 24.08.2020

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш призвала не реагировать на сообщения из сторонних источников и сообщила что никаких новых подробностей о состоянии политика нет. Врачи берлинской клиники Charite готовят официальное заявление, сообщает Эхо Москвы

Ранее наблюдавший Навального врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин считает диагноз коллег издевательством. Он поясняет, что глюкоза могла так стремительно упасть только если бы в организме были опухоли, продуцирующие инсулин. Ранее омские врачи отвергали сообщение об отравлении, указывая лишь на нарушение обмена веществ.


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