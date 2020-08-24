Алексея Навального обследуют врачи берлинской клиники
09:00 24.08.2020
Ранее наблюдавший Навального врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин считает диагноз коллег издевательством. Он поясняет, что глюкоза могла так стремительно упасть только если бы в организме были опухоли, продуцирующие инсулин. Ранее омские врачи отвергали сообщение об отравлении, указывая лишь на нарушение обмена веществ.
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